اتق الشبهات.. خبير أسري يوجه نصائح للرجل لتفادي شك زوجته

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال وائل نجم المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن الرجل إذا قبل الاستمرار مع  زوجته بعد اكتشاف خيانتها له، ستكون حياة بينهما مليئة بالمشكلات والشك الدائم الذي لا ينقطع من الزوج تجاه زوجته في جميع تصرفاتها ومن ثم تصبح الحياة بينهما مستحيلة".


وأضاف نجم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  يجب على الرجل أن يتفادى شك زوجته بعدم ارتكاب أفعال تدفع الزوجة لخلق حالة من الشك بسبب بعض التصرفات  الرجل مثل الذهاب بعيدا عند تلقيه اتصال هاتفي.. أو دائم الحرص على وجود الهاتف بجواره أو في يده أثناء جلوسه في المنزل".

 

وتابع المتخصص في الشأن الأسري،  نسبة الخيانة لدى الزوجة أكبر من الرجل، مضيفا: الزوج  لن يخون زوجته إلا إذا كانت مقصرة في حقه وبتتعامل مع الرجل على إنه ماكينة فلوس".

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