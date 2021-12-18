خبير أسري: يجوز للمرأة الطلاق حال إثبات الخيانة الإلكترونية

قالت شيرين عبدالقادر، المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، إن الخيانة رجل والمرأة تتعدد أنواعها، فهناك الخيانة الذهنية والجنسية "الزنا" والإلكترونية والتي يتم إثباتها من خلال الرسائل بين الطرفين على سبيل المثال، وتحقق فيها مباحث الإنترنت ويقع على قانون العقوبات المصري للحد منها.

وأضافت شيرين عبدالقادر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الخيانة الإلكترونية أكثر من الجسدية خلال الفترة الحالية، ومباح للزوجة طلب الطلاق والانفصال لوقوع الضرر في حالة إثبات الخيانة المادية.

وتابعت أن المجتمع لا يقبل خيانة الزوجة أيا كان نوعها، سواء إلكترونية أو جسدية أو غير ذلك، والرجل الشرقي بشكل لا يقبل مثل هذا الأمر في حين أنه قد يطلب تقبل الأمر وتجاوزه في حالة قيامه هو بالخيانة.