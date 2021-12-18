شيرين عبدالقادر: المجتمع دائما ما يقف بجوار الرجل حتى في خيانته

قالت شيرين عبدالقادر، المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، إن المرأة كائن ضعيف والرجل هو الطرف الأقوى والدليل أن العصمة في يده، موضحة أن الخيانة تبدأ من عند الرجل بنسبة كبيرة، خاصة أن الخيانة تتعدد أنواعها بين الجنسية والإلكترونية وغيرها.



وأضافت شيرين عبدالقادر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرأة غالبا ما تكون خيانتها بالسمع أو إلكترونية فقط، مع العلم أنه لا يوجد مبرر لخيانة المرأة حتى وإن كان الزوج غير قادرا على التكفل بمصروفات أو متطلبات الزوجة والمنزل بشكل عام.



وتابعت، أن المجتمع دائما ما يقف في صف الرجل حتى في حال قيامه بالخيانة، ودائما ما يختلق الأعذار له من نوعية "أن الست السبب، وهي اللي قصرت معاه، وغيرها كتير"، موضحة أن المجتمع لا يقبل خيانة الزوجة أيا كان نوعها، سواء إلكترونية أو جسدية أو غير ذلك.