خبيرة أسرية: لا يجوز للزوجة التفتيش في موبايل زوجها

وجهت شيرين عبدالقادر، المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، نصائح للزوجة الغيورة حول علاقتها بزوجها مؤكدة أنه لا يجوز أن تقوم بالتفتيش في هاتفه بطريقة مباشرة أو تراقبه بدعوى الغيرة.

وأضافت شيرين عبدالقادر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ويجب على الزوجة أن تكون واثقة في نفسها وفي حب زوجها لها، مع مراعاة أن يكون الزوج على قدر الثقة وأن يراعي حب زوجته له ولا يحاول أن يثيرها بأمور أو علاقات مختلقة.

وتابعت، أنه يجب أن يكون هناك دليل مادي على خيانة الزوج أو ما يدعو للشك فيه من الزوجة، موضحة أن المرأة غالبا ما تكون خيانتها بالسمع أو إلكترونية فقط، مع العلم أنه لا يوجد مبرر لخيانة المرأة حتى وإن كان الزوج غير قادرا على التكفل بمصروفات أو متطلبات الزوجة والمنزل بشكل عام.