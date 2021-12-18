موعد مباراة مصر وقطر اليوم على "برونزية" كأس العرب 2021

موعد مباراة مصر وقطر، تترقب الجماهير المصرية مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره القطري، اليوم السبت، الموافق الـ18 من ديسمبر 2021 في بطولة كأس العرب لتحديد صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وقطر اليوم

وتساءل الكثيرون عن موعد مباراة مصر وقطر اليوم بعدما تلقى المنتخب الوطني المصري هزيمة بهدف دون رد أمام تونس في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين ببطولة كأس العرب 2021، المقامة في قطر، في الدور نصف النهائي.

مباراة مصر وقطر اليوم

وتصدر موعد مباراة مصر وقطر تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما بحص الكثيرون عن موعد مباراة مصر وقطر في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب 2021، حيث خسر البلد المضيف من نظيره الجزائري في مباراة دراماتيكة انتهت في الثواني الأخيرة.

وترصد بوباة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام موعد مباراة مصر وقطر اليوم والقنوات الناقلة في السطور التالية:

مباراة مصر وقطر لتحديد المركز الثالث

وتأتي مباراة مصر وقطر على المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العرب على غير التوقعات، حيث وقع الكثيرون أن النهائي سيجمع بين المنتخب المصري والجزائري أو القطري، إلا أن تونس فجر مفاجأة وأقصى الفراعنة.

استاد مباراة مصر وقطر

وتقام مباراة مصر وقطر لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب اليوم السبت على أرضية استاد 974، في مواجهة صعبة على المنتخبين.

موعد مباراة مصر وقطر

وحددت اللجنة المنظمة موعد مباراة مصر وقطر اليوم السبت الموافق الـ18 من ديسمبر 2021 آخر منافسات بطولة كأس العرب 2021 فى الـ1 ظهرا بتوقيت القاهرة، لتحديد المركز الثالث، بعد تأخير الموعد لساعة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق البث عن نقل مباراة مصر وقطر اليوم في تحديد المركز الثالث لطولة كأس العرب 2021 عبر تردداتها المجانية، إلى جانب قناتي الكأس وأون تايم سبورتس.

وتختتم منافسات بطولة كأس العرب 2021 التي استضافتها العاصمة القطرية “الدوحة” اليوم السبت الموافق الـ18 من ديسمبر، حيث يلعب منتخب مصر ضد قطر المضيف، بينما يتواجه في المباراة النهائية منتخبي تونس والجزائر.