موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب 2021 والتشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وقطر، تترقب الجماهير المصرية مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره القطري، يوم غد السبت، في بطولة كأس العرب لتحديد صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وقطر

وتساءل الكثيرون عن موعد مباراة مصر وقطر والتشكيل بعدما تلقى المنتخب الوطني المصري هزيمة بهدف دون رد أمام تونس في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين ببطولة كأس العرب 2021، المقامة في قطر، في الدور نصف النهائي.

مباراة مصر وقطر

وتصدر موعد مباراة مصر وقطر تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما بحص الكثيرون عن موعد مباراة مصر وقطر في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب 2021، حيث خسر البلد المضيف من نظيره الجزائري في مباراة دراماتيكة انتهت في الثواني الأخيرة.

وترصد بوباة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام موعد مباراة مصر وقطر والتشكيل في السطور التالية:

وكشف كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري عن التشكيل الرسمى الذى سيبدأ به مباراة مصر وقطر على تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بقطر، والذي شهد 5 تغييرات عن مباراة تونس فى نصف النهائى والتي انتهت بالخسارة.

تشكيل مباراة مصر وقطر

ومن المقرر أن يعتمد كيروش على طريقة "4-3-3" في مباراة اليوم أمام قطر، وسيدفع بالثلاثى حمدى فتحى والسولية ومهند لاشين فى وسط الملعب، وأمامهم زيزو ورفعت ومحمد شريف.

تغييرات كيروش في مباراة مصر وقطر

أجرى كيروش عدة تغييرات أبرزها الدفع بعمر كمال فى الناحية اليمنى على حساب أكرم توفيق، ومحمد عبد المنعم لأول مرة على حساب حجازى فى قلب الدفاع بجوار الونش، وجلوس مروان حمدى على مقاعد البدلاء لأول مرة.

ويخوض منتخب مصر مباراة قطر بتشكيل مكون من محمد الشناوي فى حراسة المرمى، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، عمرو السولية، حمدي فتحي، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، أحمد رفعت، ومحمد شريف.

استاد مباراة مصر وقطر

وتقام مباراة مصر وقطر لحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب على أرضية استاد 974، يوم السبت المقبل، في مواجهة صعبة على المنتخبين.

موعد مباراة مصر وقطر

وحددت اللجنة المنظمة موعد مباراة مصر وقطر غدا السبت الموافق الـ18 من ديسمبر 2021ـ، هوهو آخر منافسات بطولة كأس العرب 2021 فى الـ1 ظهرا بتوقيت القاهرة، لتحديد المركز الثالث، بعد تأخير الموعد لساعة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق البث عن نقل مباراة مصر وقطر في تحديد المركز الثالث لطولة كأس العرب 2021 عبر تردداتها المجانية، إلى جانب قناتي الكأس وأون تايم سبورتس.

جوائز الفائز في مباراة مصر وقطر

يُذكر أن الفائز من مباراة مصر وقطر اليوم سيحصل على ما يعادل 38 مليون جنيه مصري، فيما ينال الخاسر 22 مليون جنيه مصرى، حيث تم رصد 5 ملايين دولار للمركز الأول و3 ملايين دولار للمركز الثاني ومليوني دولار للمركز الثالث ومليون ونصف دولار للمركز الرابع.