سعر الريال السعودي اليوم السبت 18-12-2021 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

سجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، حيث استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين فى البنك الأهلى المصرى
 

4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك المركزى المصرى
 

4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك الإسكندرية
 

4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى 
 

4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر
 

4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. سبب مثير وراء إبتعاد حجازي عن مباراة مصر وقطر

عاجل- مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام قطر في كأس العرب

غيابات كثيرة في صفوف ريال مدريد قبل مواجهة قادش

عاجل.. أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مع نجم فريق برشلونة

شيخ الأزهر: التقدم المادي بالقرن الماضي لم يُواكبه تقدم خلقي إنساني

شيخ الازهر: حماية الأرض أمانةٌ وضعها الله بين يدي الإنسان

وفقًا للائحة البطولة.. تعرف على موعد تسليم الميداليات البرونزية في كأس العرب

ads