حالة الطقس اليوم السبت 18-12-2021 فى مدن ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق الـ18 من ديسمبر 2021، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة في بيانها أن حالة الطقس خلال فترات الليل سيسودها طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخرة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم السبت

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم يشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 19 10 درجة.

الإسكندرية 18 11 درجة.

مطروح 18 10 درجة.

سوهاج 20 07 درجة.

قنا 21 10 درجة.

أسوان 21 11 درجة.

شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19

طنطا الصغرى 10 والعظمى 18

دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

بلطيم الصغرى 11 العظمى 18

مطروح الصغرى 10 والعظمى 18

السلوم الصغرى 11 والعظمى 16

سيوة الصغرى 05 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 11 العظمى 19

دمياط الصغرى 11 والعظمى 19

الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19

الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 18

السويس الصغرى 12 والعظمى 18

العريش الصغرى 12 والعظمى 19

رفح الصغرى 12 والعظمى 19

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 18

نخل الصغرى 07 العظمى 17

نويبع الصغرى 17 والعظمى 19

طابا الصغرى 12 والعظمى 18

كاترين الصغرى 06 والعظمى 12

الطور الصغرى 14 والعظمى 19

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 21

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 21

مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 22

المنيا الصغرى 07 والعظمى 19

أسيوط الصغرى 06 والعظمى 18

سوهاج الصغرى 07 والعظمى 20

قنا الصغرى 10 والعظمى 21

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 20

أسوان الصغرى 11 والعظمى 21

الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 21