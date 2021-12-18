نجلاء بدر تتصدر تريند جوجل بعد تصريحاتها لـ "أبلة فاهيتا"

تصدرت الفنانة المصرية نجلاء بدر اليوم السبت، الموافق الـ18 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل مصر، بعدما ظهرت ضيفة في برنامج "لايف من الدوبلكس".

نجلاء بدر

وحلت نجلاء بدر ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" يوم أمس الجمعة، الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، والمذاع عبر فضائية "ON" حيث أدلت العديد من التصريحات المثيرة.

حياة نجلاء بدر الشخصية

وكشفت نجلاء بدر خلال ظهوره مع "أبلة فاهيتا" عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية، ولا سيما خلال طفولتها، حيث قالت إنها كانت تأكل الكبريت والرمل والجير وهى صغيرة.

أول قصة حب للفنانة نجلاء بدر

وأوضحت نجلاء بدر أن أول قصة حب لها كانت في الإعدادية وكان لشاب في العمارة المقابلة لها وأحبته، لافتةً أنها عرفت في النهاية أنها "فازة" وكانت مصابة بقصر نظر.

حلقة نجلاء بدر

وقدمت النجمة نجلاء بدر والدمية أبلة فاهيتا حلقة لاقت استحسان الجمهور المتابع لبرنامج "لايف من الدوبلكس" حيث صرحت بالعديدمن المواقف الكوميدية التي تعرضت لها خلال عملها الفني.

نجلاء بدر والأطباء

وأكدت نجلاء بدر حرصها على زيارة طبيب الأمراض الجلدية والأسنان بشكل مستمر، لافتة إلى أنها ظهرت في فوازير "أنا وأنت" مع نيللي وفي أغنية "إبريق الشاي"، في مفاجأة للجمهور.

ظهور نجلاء بدر وأبلة فاهيتا

وشهدت حلقة نجلاء مع أبلة فاهيتا ظهور محمد عفيفي زوجها ليشاركها فقرات من الأسئلة عن علاقتهما وحياتهما الشخصية، فضلا عن مشاركتهما في بعض الألعاب الطريفة داخل الأستوديو والتي شهدت تفاعلا من الحاضرين.

الفنانة نجلاء بدر ضيفة لايف من الدوبلكس

يُذكر أن برنامج "لايف من الدوبلكس المقدم عبر فضائية أون، والذي حلت النجمة نجلاء بدر ضيفة عليه يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء.