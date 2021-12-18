تعرف علي ترتيب هدافي دوري القسم الثاني بمجموعه القاهرة عقب الجوله الحاديه عشر

تعرف علي ترتيب هدافي دوري القسم الثاني بمجموعه القاهرة عقب الجوله الحاديه عشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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صراع قوي تشهده مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني عقب الجولة الحادية عشر من منافسات الدور الأول.

ويقدم الفجر الرياضي ترتيب قدامي المجموعة الثاني بعد الجوله الحادي عشر.

 

سايكو كوني لاعب السكة 5 أهداف

عمرو قلاوة لاعب بورتو 5 أهداف

رفيق كابو لاعب دجلة  5 أهداف
محمد شاهين لاعب بورتو برصيد 4 أهداف

مصطفى طلعت لاعب وادي دجلة برصيد 4 أهداف

جيروم فيليب للاعب منتخب السويس برصيد 4 أهداف


إسماعيل بامبا مهاجم الداخلية برصيد 4 اهداف

أحمد الصعيدي لاعب زد 4 أهداف 

 

كريم لالا لاعب بورتو السويس ب 4 أهداف.

عبدالعزيز الشاعر لاعب النصر القاهري برصيد 3 أهداف.


رضا الويشي لاعب الإنتاج الحربي برصيد 3 أهداف.

محمد أشرف لاعب بورتو السويس برصيد 3 أهداف.

هداف القسم الثاني هدافين القسم الثاني هدافي القسم الثاني رفيق كابو
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