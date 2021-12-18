المركزي التركي يتدخل للحد من خسائر الليرة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال البنك المركزي التركي في بيان إنه تدخل بشكل مباشر في السوق من خلال عمليات البيع بسبب تشكيلات الأسعار غير الصحية في أسعار الصرف.

وانهار سعر الليرة التركية أمام الدولار خلال تعاملات اليوم لتسجل أدنى سعر لها عند 17.07 ليرة أمام الدولار للتتراجع بأكثر من 8%، إلا أن تدخل المركزي حد من خسائر العملة للتدول عند مستويات 16.5 ليرة للدولار.

وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

وألمح البنك إلى أنه سيوقف خفض الفائدة لمراقبة تداعياته في الشهور الثلاثة المقبلة.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا من أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وتدخل البنك المركزي للمرة الخامسة خلال الأسبوعين الماضيين في سوق العملة وباع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وتآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل.

 

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