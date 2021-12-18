شركات النفط الأميركية تزيد عدد الحفارات للأسبوع الثاني على التوالي



زادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الثاني على التوالي مع استمرار تزايد الطلب على الطاقة بعد أن دمر فيروس كورونا الطلب في العام الماضي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها اليوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد 3 حفارات إلى 579 على مدار الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020.

وعلى الرغم من أن عدد الحفارات كان يرتفع لمدة 16 شهرا على التوالي أشار المحللون إلى أنه لا يزال من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط في عام 2021 حيث تواصل شركات الطاقة التركيز بشكل أكبر على إعادة الأموال إلى المستثمرين بدلا من زيادة الإنتاج.