وول ستريت تنهي تعاملات متقلبة وسط تشديد السياسة النقدية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تعرضت الأسهم الأميركية للضغط مرة أخرى في جلسة اليوم المتقلبة، حيث اتجهت المؤشرات الرئسية في المسار الصحيح لأسبوع خاسر وسط مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية والوباء الذي يستمر في التفشي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 560 نقطة أو 1.6%، فيما انخفض مؤشر S&P500 بنسبة 1.2% لليوم الثاني.

أما مؤشر ناسداك للتكنولوجيا انخفض بنسبة 0.2٪ بعد تداوله لفترة وجيزة في المنطقة الخضراء.

وخسر بنك Goldman Sachs ما يقرب من 4%، بينما تم تداول كلا من Bank of America وJPMorgan على انخفاض بأكثر من 2%.

وتم تداول أسهم شركة megacap في المنطقة الحمراء.

وفقد كل من Amazon وMicrosoft نحو 1%، بينما تراجعت كل من Alphabet وMeta Platforms بنسبة 1% لكل منهما.

،خسرت Microsoft أكثر من 6% هذا الأسبوع وحده، وانخفضت Apple بنسبة 5% خلال الأسبوع.

 

 

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