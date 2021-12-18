روسيا ترفع أسعار الفائدة الرئيسية



رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 8.5 في المائة اليوم.

وقال البنك إنه ما زال من الممكن القيام بأكثر من زيادة في سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب التضخم من أعلى مستوى له منذ 6 سنوات.



ورفعت روسيا سعر الفائدة سبع مرات هذا العام من مستوى قياسي منخفض بلغ 4.25 في المائة، مما زاد تكلفة الاقتراض للتصدي لضغوط الأسعار المرتفعة وتوقعات التضخم التي تقترب من أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.



وبحسب (رويترز) قالت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي: "إن التضخم لا يزال مرتفعا.. قرارنا يهدف إلى ضمان خفضه إلى المستوى المستهدف بحلول نهاية العام المقبل".