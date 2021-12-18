فوز أسمنت أسيوط وناصر ملوي وتعادل سمالوط في القسم الثالث

فوز أسمنت أسيوط وناصر ملوي وتعادل سمالوط في القسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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إنطلقت اليوم مباريات الجولة الحادية عشر لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة، حيث فاز فريق أسمنت أسيوط، علي فريق ناصر الفكرية، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب أسمنت أسيوط.

وفاز فريق مركز شباب ناصر ملوي، علي فريق مركز شباب القيس، بثلاثيه نظيفة، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي.

وتعادل فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق مركز شباب سمالوط، سلبيا، في المباراه التي جاءت على ملعب الخارجة.  

وتستكمل مباريات الجولة الحادية عشر غدا الاحد القادم، عندما يشهد ملعب مطاي، لقاء يجمع فريق مركز شباب مغاغه مع فريق مركز شباب القوصية.

وكذلك يشهد ملعب مركز شباب ناصر بالوليدية، لقاء يجمع فريقي القوصية وبني مزار.

 

أسمنت أسيوط الاسمنت ناصر الفكرية الفكرية القسم الثالث
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