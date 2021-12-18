النمسا.. تشكيل فريق أزمات لمواجهة متحور "أوميكرون"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد مستشار النمسا كارل نيهمر، أن الحكومة شكلت فريق أزمات جديدًا لمواجهة احتمالات انتشار متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.


وقال نيهمر، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن فريق الأزمات ستقوده القوات المسلحة إلى جانب خبراء الطب والصحة من أجل بلورة استراتيجية جديدة لمكافحة الوباء في النمسا في المستقبل.


وأضاف أن المواطنين يعانون منذ 21 شهرًا من توتر شديد بسبب فيروس كورونا وتداعياته، مشيرًا إلى أنه للأسف فإن الفيروس لا يتضاءل في خطورته ويجب الاستعداد جيدًا لتحورات الفيروس.
 

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