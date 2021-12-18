سفارة مصر بجنوب السودان تستقبل وفدًا فنيًا من وزارة الزراعة

الاقتصاد
سفارة مصر بجنوب السودان
سفارة مصر بجنوب السودان
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استقبل السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، وفد الأطباء البيطريين المصري الموفد من المعاهد التابعة لمركزالبحوث الزراعية أثناء زيارته إلى جنوب السودان، والتي التقى الوفد خلالها عددًا من المسؤولين الحكوميين بجنوب السودان، على رأسهموزير الثروة الحيوانية والسمكية، فضلًا عن القيام بزيارات ميدانية لتفقد المنشآت الخدمية ذات الصلة بالثروة الحيوانية.


 

تأتي الزيارة في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة التي عقدت بين البلدين في يوليو 2021 برئاسة الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور "جيمس واني إيجا" نائب رئيس جنوب السودان المعني بالموضوعات الاقتصادية.


 

واتفقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان على التعاون مع مكتب منظمة الأغذيةوالزراعة بالقاهرة لدعم تنمية قطاع الثروة الحيوانية الجنوب سوداني.

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