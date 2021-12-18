بعد تتويج الجزائر.. تعرف على الجوائز الفردية والجماعية لبطولة كأس العرب قطر 2021

توج منتخب الجزائر، بطلًا لكأس العرب قطر 2021، للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب تونس بهدفين دون رد، في المباراة النهائية.

- تعرف الجوائز الفردية والجماعية لبطولة كأس العرب

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة، جوائز مالية تصل قيمتها إلى 25.5 مليون دولار، موزعة على جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى ثلاث ميداليات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

المشاركة في البطولة 500 ألف دولار

التأهل إلى ربع النهائي 750 ألف دولار

صاحب المركز الرابع 1.5 مليون دولار

صاحب المركز الثالث 2 مليون دولار

المركز الثاني 3 ملايين دولار

البطل 5 ملايين دولار

- الجزائر المالية للمنتخبات الأربعة الأولي

تمكن المنتخب الجزائري من حصد لقب البطولة ليأتى في المركز الأول، ليحصل على خمسة ملايين دولار، فينا جاء المنتخب التونسي في المركز الثاني، ويحصد 3 ملايين دولار.

وجاء المنتخب القطري، صاحب الضيافة في المركز الثالث، ليحصد 2 مليون دولار، كما جاء المنتخب المصري في المركز الرابع، وتكون جائزته 1،5 مليون دولار.

الجوائز الفردية لبطولة كأس العرب:-

-هداف البطولة: سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس

- أفضل لاعب في البطولة:-

ياسين براهيمي لاعب الجزائر، توج بالكرة الذهبية

يوسف البلايلي لاعب الجزائر، توج بالكرة الفضية

أكرم عفيف لاعب منتخب قطر، توج بالكرة البرونزية

- أفضل حارس في البطولة: رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر

وحصد المنتخب الجزائري الميدالية الذهبية، فيما توج منتخب تونس بالميدالية الفضية للمركز الثاني، كما حقق منتخب قطر الميدالية البرونزية للمركز الثالث.

