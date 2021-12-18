أحمد موسى يفتح النار على حكام كأس العرب: "بيجاملوا قطر"

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على حكام كأس العرب، مشيرا إلى أن العدالة التحكيمية غابت عن كأس العرب.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت إن منتخب مصر رايح بطولة كأس العرب عشان يضايقنا"، متابعا: منتخب مصر لم يسعد الجماهير المصرية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن كيروش المدير الفني للمنتخب المصري قام بتغيير تشكيلة المنتخب أكثر من مرة، قائلا: “محمد شريف لعب في أكثر من مركز وكان من الممكن أن نراه حارس مرمي”.

وتابع أن التحكيم جامل قطر في بطولة كأس العرب أمام مصر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ولم تستحق قطر، واستحق منتخب الفراعنة ضربة جزاء اليوم ولكن الحكم تجاهلها لصالح قطر، معقبا: "الحكام أسوأ ما في البطولة.. وبيجاملوا قطر"

ونوه بأن مباراة الجزائر وتونس كانت قوية للغاية في نهائي كأس العرب التي انتهت بفوز “محاربو”الصحراء بهدفين دون رد في المباراة التي أٌقيمت على استاد البيت.

ولفت إلى أن المنتخب التونسي أضاع العديد من الأهداف، فيما أظهر المنتخب الجزائري قوته في بداية البطولة ليحصد لقبها الأول في تاريخه على حساب نسور قرطاج.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن المنتخب الجزائري غاب عن صفوفه المحترفين، وتساءل: "ما بالك أن الفريق ده الاحتياطي ما بالنا بمن يواجهون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية؟".