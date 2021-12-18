مواجهات حاسمة لبلدية المحلة ودمنهور والمنصورة بكأس مصر

مواجهات حاسمة لبلدية المحلة ودمنهور والمنصورة بكأس مصر

بوابة الفجر
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تنطلق في الثانية من عصر الأحد منافسات الدور التمهيدي التمهيدي الرابع لكغس مصر بإقامة 3 مباريات.


1- بلدية المحلة مع كفر الشيخ
يحتضن ستاد بلدية المحلة مواجهه مرتقبة بين فريق البلدية بقيادة محمد صلاح مع فريق كفر الشيخ بقيادة مصطفى عبده.


وصعد فريق البلدية بعد فوزه على فريق جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف، وصعد كفر الشيخ بعد فوزه على فريق طنطا بركلات الترجيح.
2- دمنهور مع ابو قير
يستضيف ملعب نادي مياه البحيرة مباراة فريق دمنهور بقيادة أبو العينين شحاتة مع فريق أبو قير بقيادة أيمن المزين.


وتأهل دمنهور بعد فوزه على فريق المجد بهدفين نظيفين، بينما فاز أبو قير على فريق مياه البحيرة.


3- شباب السرو مع المنصورة
على ملعب نادي الزرقا، يلتقي فريق شباب السرو بقيادة أحمد سعيد مع فريق المنصورة بقيادة ياسر الكنانب.
وصعد فريق شباب السرو بعد فوزه على دمياط بهدفين نظيفين، بينما صعد فريق المنصورة بعد فوزه على فريق دكرنس بركلات الترجيح.

السرو كاس مصر الكأس البلدية كفر الشيخ
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