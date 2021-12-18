الأربعاء.. ثاني أيام ورشة أساسيات النقد الفني بمركز الثقافة السينمائية

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز فعاليات تاني ايام ورشة "أساسيات النقد السينمائي" المقامة بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف وذلك الاربعاء القادم ٢٢ ديسمبر.

ومن المقرر أن يشارك بورشة هذا الأسبوع عدد ٦٠ من المتدربين فئة عمرية فوق ١٨ ويحاضر في هذة الورشة الناقد الفني د. ياقوت الديب.



وجدير بالذكر ان هذه الورش وحلقات العمل بمركز الثقافة السينمائية تأتي لدعم الشباب والموهوبين فنيا وتوفير كافة السبل لنشر الثقافة السينمائية الهادفة،



وقد أشارت الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية أن هذه الورش تقام مجانآ للجميع. وقد تم التنسيق بين عدد من السينمائيين والنقاد في هذا الشأن وجميعهم من المتطوعين دون مقابل مادي.



تبدا الورشة في تمام الساعة الخامسة وحتي الثامنة مساء بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.