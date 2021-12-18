جمارك الإسكندرية تضبط تزوير في المنشأ للتهرب من سداد الضرائب

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية من ضبط تزوير وتلاعب في تزوير وتلاعب في المنشأ، للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.





جاء ذلك بناء على إخبارية بقيام شركة استيراد وتصدير بالتلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للإفراج عن مشمول بوليصة الشحن رقم٤٥٨١٩ وهو عبارة عن ونش مستعمل منشأ إيطاليا، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.





وتم استحضار أصل البيان الجمركي وتشكيل لجنة لفحص المستندات من عوني العمري وصلاح محمود مفتشي المكافحة والسيد الشوباشي إدارة متابعة السيارات، فتبين أن صاحب الشأن قام بالإفراج عن المشمول وقام بتقديم شهادة حركه (يورو1) يشتبه أن تكون مزورة بقيمة فاتورة ١٢٠ ألف دولار، وأنه تم تطبيق الإعفاء التفضيلي طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية دون وجه حق.





وتم مخاطبة الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية بالإدارة المركزية للتعاون الدولي التي قامت بطلب التحقق من الجهات المعنية عن شهادة الحركة فأفادت بأن أختام شهادة الحركة غير حقيقية ومصطنعة ولا يتم تطبيق الإعفاءات.





وبلغت التعويضات المستحقة نحو 870 ألف جنيه.