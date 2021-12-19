عاجل.. سقوط عصابة تتاجر في المخدرات: غسلوا أموال بـ70 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها قبل قليل، عن ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمواد المخدرة في محافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه جرى ضبط 6 أشخاص -بينهم 5 لديهم معلومات جنائية- يتاجرون بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وأوضحت أن قيمة تلم الممتلكات وصلت إلى 70 مليون جنيه تقريبًا.