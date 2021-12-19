بيان عاجل من وزير التعليم بشأن "المهام الأدائية" لطلاب النظام الجديد

أخبار مصر
طارق شوقي
طارق شوقي
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عما يعرف بـ "المهام الأدائية" لطلاب نظام التعليم الجديد.

وقال "شوقي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن  ما يسمى "المهام الأدائية" وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للادارات التعليمية ولذلك أحببت ان اشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا إلى ذلك مروجو الاشاعات ودعاة الهلع والخوف. هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المهام الأدائية هي "أنشطة  تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناءها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان".

 

وتابع أن المهام الأدائية "تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبه لمستوي المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه".

 

وكشف اعتبارات تنفيذية للمهام الأدائية، موضحًا: عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:
(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.
(٢) يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.
(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.
وسوف يقوم المعلمون بشرح هذه المهام لطلابهم في الأيام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة إليهم.

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