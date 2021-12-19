الشاب خالد يحتفل بفوز بلاده ببطولة العرب (فيديو)

الفجر الفني
الشاب خالد
الشاب خالد
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احتفل مطرب الراى الجزائري الشاب خالد، بفوز منتخب بلاده على تونس والتتويج ببطولة كأس العرب، لأول مرة فى تاريخ منتخب محاربي الصحراء.

 

وهنأ لاعبي الجزائر وشعب بلاده بهذه البطولة.

 

وقال الشاب خالد، فى فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام": "الله يعطيكم الصحة يا شباب، فرحتونا، الكاس عندنا، ربحنا وفرحتونا، بإذن الله الكأس الإفريقية كمان، وان تو ثرى.. فيفا لالجيرى.

وتُوج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب 2021، بعدما حقق فوزا على نظيره التونسى، بهدفين دون مقابل فى الأشواط الإضافية.

 

الشاب خالد الجزائر كأس العرب
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