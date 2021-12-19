إحياء الذكرى الـ47 على رحيل فريد الأطرش.. الخميس

الفجر الفني
فريد الأطرش
فريد الأطرش
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يقام يوم الخميس المقبل على مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفل غنائى لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بمناسبة الذكرى 47 على رحيل الموسيقار فريد الأطرش، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

 

يشارك في الحفل نجوم أوبرا الإسكندرية ياسر سعيد، محمد متولي، وليد حيدر، مصطفى سعيد، أيمن مصطفى، محمد الخولي.

 

ويتضمن برنامجه باقة مختارة من أجمل أعمال الأطرش الفنية منها (يا ويلى من حبه، ويا حبيبى طال غيابك، إياك من حبى، يا حلاوتك يا جمالك).

 

كما تغني الفرقة (وبقى عايز تنسانى، يا حليوة يا حليوة، سنة وسنتين، أول همسة، كلمة عتاب، جميل جمال، حبينا، وعش أنت).

 

فريد الأطرش مسرح سيد درويش ذكرى رحيل أوبرا الاسكندرية
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