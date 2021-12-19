بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، تصدرت درجات الحرارة اليوم الأحد 19/12/2021 في محافظات ومدن مصر تريند جوجل؛ حيث يبحث العديد من المواطنين عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمعرفة حاالة الطقس قبل الخروج من المنزل.

انخفاض في درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض في درجات الحرارة.

طقس مائل للبرودة نهارا

يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.



نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتتوقع الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.



أماكن سقوط الأمطار اليوم

وحذرت الأرصاد من تعرض البلاد لأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط"



وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية ومدن القناة على فترات متقطعة



اضطراب بالملاحة البحرية

كما حذرت الأرصاد من اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 4 متر.



درجات الحرارة اليوم الأحد 19/12/2021 في محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 17



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 16



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 العظمى 17



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 15



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 14



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 04 والعظمى 15



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 18



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 18



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 18



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 19



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 18



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 18



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 العظمى 16



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 18



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 17



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى -2 والعظمى 09



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 19



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 21



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 21



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 18



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 18



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 18



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 07 والعظمى 18



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 18



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 19



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 19



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 12 والعظمى 25



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 25



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 23



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 23







