الجزائر ضد تونس.. ملخص وأهداف المباراة في نهائي كأس العرب 2021

ننشر لكم في السطور التالية ملخص وأهدااف مباراة الجزائر ضد تونس في نهائي كأس العرب 2021، وهذا بعد تتويج المنتخب الجزائري بلقب النسخة الحالية من بطولة كأس العرب 2021 التي أقيمت فى قطر.

وفاز المنتخب الجزائري على المنتخب التونسي بنتيجة (2-0)، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "البيت"، في نهائي بطولة كأس العرب 2021

الجزائر ضد تونس

فشل لاعبي تونس والجزائر هز الشباك خلال التسعين دقيقة، واتجه نهائي كأس العرب 2021 للدقائق الإضافية والتي نجح خلالها الفريق الجزائري وتوج باللقب.

وسجل أمير سعيود الهدف الأول لصالح منتخب الجزائر ضد تونس عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 99 من زمن المباراة، وذلك بعدما شارك اللاعب كبديل في الدقيقة 66 من اللقاء.

أضاف ياسين براهيمى الهدف الثاني لضالح المنتخب الجزائري ضد تونس في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني.

منتخب الجزائر يتوج باللقب

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ منتخب الجزائر التي ينجح فيها في التتويج بلقب بطولة كأس العرب والتي انطلقت عام 1963.