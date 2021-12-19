أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد وقبيل العطلة الإسبوعية في مصر، على الارتفاع الذي حققه المعدن الأصفر خلال اليومين الماضيين، بنحو 19 جنيها،متأثرًابارتفاع عالمي في ظل انخفاض الدولار وسجلت الأوقية 1809 دولارًا
 

أسعار الذهب اليوم  في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 530 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 795 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 908 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6410 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عالميا:

ارتفع  سعر الذهب عند مستوى 1809 دولارات للأوقية، متأثرا بتراجع سعر الدولار.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلولنهايةعام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ومواجهة المجلس ارتفاعا في التضخم.

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