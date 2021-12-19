التمثيل التجارى: 30% ارتفاعًا فى صادرات مصر للسوق الفرنسى خلال 8 أشهر



أعلن مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي خلال الفترة يناير - أغسطس2021 بنسبة 30% لتبلغ نحو 516 مليون يورو مقارنةُ بنحو 400 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي محققة زيادة قدرها 118 مليون يورو.

وهو ما ساهم في انخفاض حجم العجز التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 42% ليبلغ نحو 620 مليون يورو خلال يناير - أغسطس 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الفرنسية باريس ندوة افتراضية حول "قطاع الزراعة والمنتجات الزراعية فى مصر" وذلك بالتنسيق مع غرفة التجارة العربية الفرنسية بفرنسا وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ومؤسسة The Global Diwan بهدف الاستفادة من الخبرات الفرنسية الكبيرة في هذه القطاعات وكذا معدلات النمو الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في المجالات التجارية والزراعية.

وافتتح فعاليات الندوة السفيرمارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة وبمشاركة الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد رئيس المكتب التجاري المصري بباريس وممثلي ما يزيد عن 70 شركة فرنسية ومصرية متخصصة في قطاعي المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وعدد من الجهات الفرنسية المعنية.

واستعرض الوزير مفوض تجاري سيد فؤاد رئيس المكتب التجاري المصري بباريس التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة وخاصة المؤشرات الإيجابية خلال انتشار فيروس كورونا، كما استعرض المناخ الإستثمارى ومزايا الإستثمار فى مصر وضرورة الإستفادة من إتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية بالاضافة إلى المشروعات الكبرى فى مصر والفرص المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية.

واستعرضت الشركات الفرنسية أنشطتها فى مجالات القطاع الزراعى والمنتجات الغذائية حيث رحبت ببحث إمكانيات تعزيز التعاون مع نظيرتها المصرية خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من المنتجات والحاصلات الزراعية إلى السوق الفرنسي.



