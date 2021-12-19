مصطفى محمد يمنع فريقه من الخسارة بهدف قاتل في شباك باشاك

مصطفى محمد، أسدل الستار يوم أمس السبت عن بطولة كأس العرب 2021، والتي شهدت منافسة قوية وكبيرة حقق خلالها منتخب مصر المركز الرابع بينما فاز بها الجزائر.

مصطفى محمد

وتصدر اللاعب مصطفى محمد تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما قدم أداءً كبيرا مع فريقه التركي جالاتا سراي حيث نجح في تسجيل هدف تعادل قاتل لفريقه في الدقائق الأخيرة.

هدف مصطفى محمد القاتل

وتعادل مصطفى محمد لفريقه أمام إسطنبول باشاك شهير، فى المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس السبت على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

مصطفى محمد يحل بديلا

وحل لاعب الزمالك السابق مصطفى محمد بديلًا خلال مباراة فريقهجالاتا سراى، حيث شارك في الشوط الثاني عند الدقيقة 65 وسجل هدفا قاتلا لجالاتا سراي في الدقيقة 88.

ترتيب جالاتا سراي فريق مصطفى محمد

ويحتل جالاتا سراي المركز الـ10 في ترتيب جدول الدوري التركي هذا الموسم برصيد 24 نقطة، بينما يحتل إسطنبول باشاك شهير المركز الثالث في جدول الترتيب بـ29 نقطة.

مصطفى محمد والمشاركة

واعتاد مدرب جالاتا سراي فاتح تيريم على الاستعانة بخدمات مصطفى محمد كبديل مؤخرا، ولم يحضر المباراة الماضية حيث تم إيقافه لمدة 5 مباريات في الدوري التركي، ويتولى قيادة الفريق مساعده سيلشوك إينان.

ما قدمه مصطفى محمد مع فريقه

يُذكر أن مصطفي محمد شارك مع جالاتا سراي في 26 مباراة الموسم الجاري في كل البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، ويحق لجالاتا سراي ضمه من الزمالك نهائيا بعد دفع 4 ملايين دولار حسب العقود المبرمة.