رضا عبدالعال يطالب برحيل كيروش ويؤكد أحقية حسام حسن

تصدر رضا عبدالعال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، اليوم الأحد الموافق الـ19 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد تصريحاته عن كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني المصري.

رضا عبدالعال

وطالب رضا عبدالعال عبر برنامج "البريمو" الذي يقدمه الإعلامي محمد فاروق والمذاع عبر فضائية "TeN": برحيل كارلوس كيروش الذي يراه لن يضيف جديدا مع المنتخب.

تصريحات رضا عبدالعال

وقال رضا عبدالعال خلال حلقه بالـ "البريمو" إن حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري يستحق تولي مهام تدريب المنتخب الوطني الأول، نظرا لإمكاناته التدريبية الكبيرة وشخصيته القوية.

رضا عبدالعال وحسام حسن

وأكد رضا عبدالعال أن حسام حسن لاعب مديرا فنيا متميز وستكون اختياراته واقعية وبعيدا عن المجاملات، إضافة إلى أنه سيبث الروح القتالية في لاعبي الفراعنة، وهو ما يفتقده المنتخب في التوقيت الحالي.

رضا عبدالعال يهاجم كيروش

ويرى رضا عبدالعال أن كيروش المدير الفني الحالي للمنتخب لم يقدم أوراق اعتماده منذ توليه، مشيرا إلى أن مسيرته التدريبية خالية من الإنجازا، حيث تمت إقالته من جميع المنتخبات التي تولى تدريبها مثل تجربته مع كولومبيا ويران.

رضا عبدالعال ومنتخب مصر

وأوضح رضا عبدالعال أن منتخب مصر فقد هويته تحت قيادة كارلوس كيروش، مؤكا على ضرورة رحيله عن تدريب الفراعنة قبل كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون، والمرحلة الحاسمة للتأهل إلى مونديال قطر 2022.

رأي رضا عبدالعال في خسارة مصر

وخسر منتخب مصر أمام قطر في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس السبت ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب، ليفشل في تحقيق الإنجاز الذي حققه في أولى مشاركاته بالبطولة عام 1988.