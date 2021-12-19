حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 19-12-2021 فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق الـ19 من ديسمبر 2021، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم خلال فترات الليل، ستشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.



حالة الطقس ودرجات الحرارة والرياح

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.



حالة الطقس اليوم وسقوط الأمطار

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم سقوطا للأمطار المتوسطة إلى الغزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.



حالة الطقس وأمطار رعدية

ولفتت "الأرصاد" أن حالة الطقس اليوم تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية ومدن القناة على فترات متقطعة



حالة الطقس والملاحة

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم وحركة الملاحة، فبينت الهيئة أن اليوم يشهد اضطرابا بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 4 متر.



حالة الطقس ودرجات الحرارة

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة.

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة.

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة.

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة.

أسوان العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة



شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17



طنطا الصغرى 10 والعظمى 17



دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16



الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 16



بلطيم الصغرى 11 العظمى 17



مطروح الصغرى 09 والعظمى 15

السلوم الصغرى 08 والعظمى 14



سيوة الصغرى 04 والعظمى 15



بورسعيد الصغرى 12 العظمى 18

دمياط الصغرى 12 والعظمى 18



الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17



الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18



السويس الصغرى 11 والعظمى 18



العريش الصغرى 11 والعظمى 19



رفح الصغرى 11 والعظمى 18



رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 18



نخل الصغرى 04 العظمى 16



نويبع الصغرى 15 والعظمى 18



طابا الصغرى 11 والعظمى 17



كاترين الصغرى -2 والعظمى 09



الطور الصغرى 12 والعظمى 19



شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22



الغردقة الصغرى 14 والعظمى 21



مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 21



الفيوم الصغرى 07 والعظمى 18



بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18



المنيا الصغرى 06 والعظمى 18



أسيوط الصغرى 06 والعظمى 18



سوهاج الصغرى 07 والعظمى 18



قنا الصغرى 08 والعظمى 18



الأقصر الصغرى 09 والعظمى 19



أسوان الصغرى 10 والعظمى 19



أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 19



الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 19



شلاتين الصغرى 12 والعظمى 25



أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 25



حلايب الصغرى 13 والعظمى 23



رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 23

