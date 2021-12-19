حالة الطقس في القاهرة اليوم وغدا وأماكن سقوط الأمطار

ننشر تفاصيل حالة الطقس في القاهرة اليوم وغدا

تصدر الطقس في القاهرة اليوم وغدا تريند جوجل، وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس في القاهرة اليوم وغدا، حيث يسود طقس بارد نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الأحد و الإثنين، كما تتوقع هطول الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة لعدة أيام متواصلة خلال تلك المدة.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في القاهرة اليوم، بها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وتصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم- مطروح- الاسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط) على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا (الغربية- الشرقية- المنوفية- الدقهلية) ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويوجد اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60-70 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 2-4 متر.

حالة الطقس في القاهرة غدا

وحذرت الأرصاد من حالة الطقس في القاهرة غدا، حيث يسود نشاط رياح على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، مما تزيد من الاحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وتشهد البلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم- مطروح- الاسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- الدقهلية- بورسعيد) على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا (الشرقية- الغربية- المنوفية) ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد (بني سويف- الفيوم- المنيا) على فترات متقطعة، بالاضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70-75 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 4-5 متر.