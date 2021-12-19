الطفلة لوجي في "الدادة دودي" تحتفل بخطوبتها (صور)

احتفلت الفنانة الشابة رضوى خالد عنان، الشهيرة بدور الطفلة "لوجي" في فيلم الدادة دودي بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، بخطوبتها على مازن الخطيب، في حفل أقيم، مساء الجمعة.

وحضر حفل خطوبة الطفلة لوجي في فيلم الدادة دودي شقيقها الفنان الشاب أحمد عنان، وأسرة العروسين والأصدقاء المقربين منهما.

ونشرت رضوى خالد -لوجي-، صورًا لها من حفل الخطوبة، جمعتها مع خطيبها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت على الصور قائلة: "لقد فعلناها".

وشاركت رضوى -لوجي- في الدادة دودي فى العديد من الأفلام في طفولتها، منها فيلم عريس من جهة أمنية، وفي الفيلم الكوميدي الدادة دودي، مع ياسمين عبد العزيز.

كما شاركت رضوى، في العديد من المسلسلات منها مسلسل حق ميت مع الفنان حسن الرداد، ومسلسل سرايا عابدين مع الفنانة يسرا، ومسلسل كشف حساب مع محمود عبد الغنى، ومسلسل ريش نعام مع الفنانة داليا البحيري وأحمد وفيق، ومسلسل أولاد الليل مع الفنان جمال سليمان، ومسلسل اختيار اجباري، مع الفنان خالد سليم وأحمد زاهر.