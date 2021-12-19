الكويت وباكستان تبحثان سبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد، مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية مخدوم شاه قريشي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتنمية العلاقات في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال عقده جلسة مباحثات ثنائية مع الوزير الباكستاني، في إطار الزيارة التي يقوم بها لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في أفغانستان، حسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

كما تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة، التي تعقد أعمالها يوم غد الأحد في جمهورية باكستان الإسلامية.