"الشيوخ" يوافق على أن إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن مخاطر تهدد أمن وسلامة المسنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أن إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة المسنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، بشان مشروع قانون حقوق المسنين.

 

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مجلس الشيوخ يوافق على المادة 20 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

وتنص المادة 23 من مشروع القانون على: تلتزم الجهات المعنية بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

مجلس الشيوخ مشروع قانون حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مشروع قانون حقوق المسنين تقرير اللجنة المشتركة عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة للمجلس الشئون الدستورية والتشريعية

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