انطلاق فعاليات «الملتقى الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي»

الملتقى الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي

انطلق اليوم، الملتقى الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويناقش الملتقى عددًا من المحاور منها دور الاعلام في مواجهة الشائعات والشباب بين صناعة الشائعة والتصدي لها، والإجراءات القانونية والجهود التشريعية لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.

وتم إطلاق البرنامج في نوفمبر من العام الماضي في 11 محافظة، ضمّت المرحلة الأولى منه «القاهرة، الإسكندرية، مطروح، أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد»، من خلال الكوادر الشبابية المدربة والمؤهلة داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا ووزارة الشباب والرياضة؛ حيث يتم تقديم محتوى علمي تم إعداده ومراجعته من قبل متخصصين، واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات.