تستمر لمدة 4 أيام.. أماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال المقرر انطلاقها اليوم الأحد وتستمر لمدة 4 أيام، بداية من اليوم وحتى يوم 23-12-2021.

أماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وتنفيذ الحملة ضد شلل الأطفال، تكون من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، كما توجد فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومحطات المترو والأتوبيس والمواصلات والأسواق ومحطات القطارات.



تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأطلقت الحملة صباح اليوم وهي لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع.



وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.