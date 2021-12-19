أشرف صبحي: أطلقنا البرنامج القومي لمواجهة الشائعات للتعريف بتحديات الدولة

البرنامج القومي لمواجهة الشائعات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة أطلقت «البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي»، بعنوان «تصدوا معنا» يضم 85 مدربًا من خريجي دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وأضاف أن البرنامج استطاع خلال تلك الفترة الوصول إلى 5190 فردًا، يمثلون قطاعات عريضة من شباب وطلائع مصر في: «مراكز الشباب، الأندية، المدارس، الجامعات، الجمعيات، والمؤسسات المختلفة».

وأكد وزير الشباب والرياضة أن البرنامج مستمر في الوصول إلى كافة فئات المجتمع، ويستهدف الوصول بالمشاركين إلى حالة من التفكير النقدي السليم في التعامل مع كل ما يشاهده ويقرأه ويسمعه، وصولَا إلى مجتمع قادر على التعامل مع التحديات ومتغيرات العصر.

وتابع: «تم تعريفهم بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة، وتصنيف الشائعات، وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع».

وكان قد انطلق اليوم، الملتقى الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية»، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويناقش الملتقى عددًا من المحاور منها دور الاعلام في مواجهة الشائعات والشباب بين صناعة الشائعة والتصدي لها، والإجراءات القانونية والجهود التشريعية لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.