كل ما تود معرفته عن حملة تطعيم شلل الأطفال في أول أيامها

تطعيم شلل الأطفال، تعتبر جمهورية مصر العربية واحدة من الدول التي نجحت في القضاء على شلل الأطفال الذي هدد دول العالم لسنوات طويلة، بفضل حملات التطعيم المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال

وانطلقت حملة تطعيم شلل الأطفال القومية على مستوى مدن ومحافظات مصر للأطفال من عمر يوم لـ5 سنوات، مستهدفة الأطفال المصريين وغيرهم، للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

الهدف من تطعيم شلل الأطفال

وأكدت وزارة الصحة، أهمية حملة تطعيم شلل الأطفال من أجل القضاء على المرض الفيروسي شديد العدوى، الذي أصاب عددا كبيرا من الأطفال على مستوى العالم.

تطعيم شلل الأطفال وآخر الحالات المسجلة

وسجلت آخر حالة إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر عام 2004، بفضل جملات تطعيم شلل الأطفال وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فمصر خالية من المرض منذ عام 2006.



معلومات مهمة عن تطعيم شلل الأطفال

- تطعيم شلل الأطفال هو عبارة عن "قطرة" نقطتين بفم الطفل.

- يعطى تطعيم شلل الاطفال النقط مع تطعيمات الطفل الروتينية، حيث يمكن للطفل أخذ جرعة الحملة لأنها تحتوى على نوع آخر من فيروس شلل الأطفال غير الموجودة فى التطعيم الروتينى.

- تطعيم شلل الأطفال ليس له علاقة بتطعيمات المدارس الحالية.

- يساهم تطعيم شلل الأطفال في رفع المناعة المجتمعية ضد نمط ۲ من فيروسات شلل الأطفال.

- تؤخذ جرعة تطعيم شلل الأطفال لجميع الأطفال أقل من خمس سنوات المقيمين بجمهورية مصر العربية من المصريين وغيرهم.

- يؤخذ تطعيم شلل الأطفال على جرعتين.



موانع تطعيم شلل الأطفال

يمنع تطعيم شلل الأطفال في بعض الحالات منها المصابين بمرض نقص المناعة الأولية، ولوكيميا الدم والليمفويا، والأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة، ومن أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة، حيث يؤجل التطعيم حتى زوال المرض المسبب لارتفاع درجة حرارتهم.



حملة تطعيم شلل الأطفال



يُذكر أن وزارة الصحة والسكان أكدت أن حملة تطعيم شلل الأطفال هدفها تعزيز مناعة الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، خاصة بعد ظهور سلالات جديدة، ما اضطرها لتغيير التطعيمات الإجبارية للأطفال خلال الأسبوعين الماضيين، ومن خلاله يعطى الطفل جرعتين عند عمر شهرين و6 أشهر، إضافة إلى الجرعة الإضافية السابقة عند 4 أشهر.