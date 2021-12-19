وزير الشباب والرياضة: مصر خاضت حربًا مع الشائعات التي تطلقها جماعات الشر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر خاضت حربًا طويلة وشرسة، في مواجهة الشائعات التي تطلقها جماعات أهل الشر، الموجودة داخل مصر وخارجها.

وأضاف خلال فعاليات الملتقى الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية»، أن جماعات الشر التي تطلق الشائعات، تترصد لكل ما تقوم به الدولة المصرية، لافتًا إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الشباب، مفادها «تصدوا معنا للشائعات».

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الحملة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بـ11 محافظة، تم مراعاة التوزيع الجغرافي بها، بالإضافة إلى تدريب 5190 شاب، ومشاركة 12 جامعة حكومية وخاصة.

ولفت «صبحي» إلى إطلاق وحدة داخل الوزارة لمواجهة الشائعات، حتى لا يتوقف دور الوزارة على حملة تصدوا معانا فقط، مؤكدًا أن حرب الشائعات مستمرة لذا يجب أن تكون هناك وحده ثابتة داخل الوزارة لمواجهة الشائعات.

وتناول أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التوصيات التي جاءت بها حملة تصدي معانا التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ووزارة الأوقاف.

وكشف الوزير عن التوصيات، والتي جاءت كالتالي:

- اعتماد مناهج مواجهة الشائعات في الجامعات.

- التوسيع في البرنامج ليشمل جميع المحافظات.

- التنسيق مع مجلس الوزراء للتصدي للشائعات.

- رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمتلقي الشبابي الأول.

وكان قد انطلق اليوم، الملتقى الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية»، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويناقش الملتقى عددًا من المحاور منها دور الاعلام في مواجهة الشائعات والشباب بين صناعة الشائعة والتصدي لها، والإجراءات القانونية والجهود التشريعية لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.