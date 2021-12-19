سعر الذهب اليوم الأحد 19-12-2021 في السوق المحلي والعالمي

سجل سعر الذهب اليوم الأحد الموافق الـ19 من ديسمبر 2021، قفزة ملحوظة بنحو 7 جنيهات، بعد صعودها الخميس الماضي بـ6 جنيهات، قبل أن تستقر بعدها.

سعر الذهب اليوم



وارتفع إجمالي سعر الذهب في مصر خلال الساعات الماضية بنحو 13 جنيها وسط حركة ملحوظة في سعر الذهب بالبورصة العالمية، إذ سجلت أونصة الذهب صعود قرب مستويات 1800 دولار.

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر



سعر الذهب عيار 24

عيار 24 سجل 904 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21



عيار 21 سجل 792 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 سجل 678 جنيها.

سعر الذهب والجنيه

وسجل الجنيه الذهب 6336 جنيها.

سعر الذهب في البورصات العالمية



وارتفع سعر الذهب في البورصات العالمية والسوق المصري، عقب تراجع في سعر الدولار الأمريكي، ما يقلل من تكلفة حيازة المعدن الأصفر، حيث ارتفع الطلب على الذهب ما تسبب في حدوث هذا الارتفاع في الأسعار.

سعر الذهب وسعر صرف الدولار

سجر سعر الذهب تراجعا أمام الدولار منذ أن قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.