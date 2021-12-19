«الشباب والرياضة» تُطلق «الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فعاليات الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية».

وجاء المؤتمر بحضور اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ولفيف أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وكبار الإعلاميين والصحفيين، والشخصيات العامة، وقيادات المجتمع المدني، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والجهات المُشاركة، ومنها بنك مصر.

ويناقش الملتقى، عددًا من المحاور منها دور الإعلام في مواجهة الشائعات، والشباب بين صناعة الشائعة والتصدي لها، والإجراءات القانونية والجهود التشريعية لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.