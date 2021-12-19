وزير الشباب والرياضة: نعمل وفقًا لخطط ودراسات مُسبقة على جميع الملفات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل وفقًا لخطط ودراسات مُسبقة على جميع الملفات، وأهمها التصدي للشائعات، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تنفيذ البرنامج القومي لمواجهة الشائعات، وتأثيرها على الأمن القومي.

وأضاف خلال فعاليات الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، أن الوزارة أطلقت البرنامج القومي لمواجهة الشائعات في نوفمبر من العام الماضي، في 11 محافظة في المرحلة الأولى منه، وهي: «القاهرة، الإسكندرية، مطروح، أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد»، من خلال الكوادر الشبابية المدربة والمؤهلة داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا ووزارة الشباب والرياضة؛ حيث تم تقديم محتوى علمي، تم إعداده ومراجعته من قبل متخصصين، واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الوزير أن البداية كانت مع المنظومة الإعلامية، لما لها من تأثير وقوة لإنجاح أي مبادرة هادفة، بالتنسيق مع جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية الكبرى، ومختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني؛ لتعريف الشباب بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية، ومفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة، وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع، مُستهدفًا بذلك الوصول بالمشاركين إلى حالة من التفكير النقدي السليم في التعامل مع كل ما يشاهده ويقرأه ويسمعه، وصولًا إلى مجتمع قادر على التعامل مع التحديات ومتغيرات العصر.

جاء ذلك على هامش انعقاد فعاليات الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية»، والذي يناقش عددًا من المحاور منها دور الإعلام في مواجهة الشائعات، والشباب بين صناعة الشائعة والتصدي لها، والإجراءات القانونية والجهود التشريعية لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.