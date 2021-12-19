الإنتاج الصناعي بقطر يرتفع 0.7% في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في دولة قطر خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء الصادر اليوم الأحد، سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي 101.8 نقطة، مقابل 101.1 نقطة في أكتوبر عام 2020.

ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 3 مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%.

ودعم الأداء السنوي للمؤشر، ارتفاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 10.3%، وزيادة إنتاج الصناعة التحويلية 5.5%.

وعلى الجانب الآخر تراجعت إمدادات الماء 19.7%، وانخفض إنتاج قطاع التعدين واستغلال المحاجر 0.2%.

وشهريًا، استقر الإنتاج الصناعي بقطر خلال أكتوبر 2021، مع تراجع إمدادات الكهرباء والماء بنسبتي 9.1% و0.5% على التوالي، وانخفاض إمدادات قطاع التعدين 0.1%، رغم ارتفاع إنتاج الصناعة التحويلية 1.1%.