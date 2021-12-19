وزير الشباب والرياضة يطالب بعدم الانسياق وراء الشائعات المُوجهة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن البرنامج القومى لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، الذي أطلقته الوزارة تحت عنوان «تصدوا معنا»، يضم 85 مدرب من خريجي دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وأضاف خلال فعاليات الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، أن الوزارة تتابع وتتصدى لكل الشائعات، من خلال الرد الرسمي من الوزارة، ونشره عبر وسائل الإعلام؛ للعمل على حماية المؤسسات، والحفاظ عليها، وعلى استقرارها، وهدوء الأوضاع بها؛ نظرًا أن هذا كله يصب في المصلحة العامة لمصر، ويعطى انطباعًا وصورة مشرفة عن بلدنا أمام العالم كله.

وطالب وزير الشباب والرياضة، الجميع، بعدم الانسياق وراء الشائعات الموجهة، التي يروجها أنصار كل جهة، لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، مع التأكيد على أهمية العمل المهني، القائم على الاحتراف، بعيدًا عن الإثارة والشخصية والبحث عن الشهرة.

ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير والامتنان، لكافة المؤسسات والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، التي تساهم في هذا الموضوع وأيضًا لرئاسة مجلس الوزراء، من خلال المركز الإعلامي برئاسة الدكتورة نعايم سعد زغلول، ومركز المعلومات التابع له، والذي وجّه من خلاله رئيس الوزراء، بالتعاون والتنسيق الدائم والمستمر، ولذلك قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء وحدة داخلها للتصدي للشائعات.

جاء ذلك على هامش انعقاد فعاليات الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية»، والذي يناقش عددًا من المحاور منها دور الإعلام في مواجهة الشائعات، والشباب بين صناعة الشائعة والتصدي لها، والإجراءات القانونية والجهود التشريعية لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.