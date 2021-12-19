روسيا تسجل 27967 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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روسيا - أرشيفية
روسيا - أرشيفية
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رصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد، 27967 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 27434 إصابة أمس.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (3013 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1955 حالة) ومقاطعة موسكو (1825 حالة).

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1023 حالة وفاة جديدة (مقابل 1076 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 19 أكتوبر الماضي.

وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 32655 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

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