أمطار وثلوج.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في مصر

كشفت الهيئة العاة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد الموافق الـ19 من ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تزداد حالة اضطراب حالة الطقس غدا مع وجود فرص كبيرة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ورياح تصل إلي حد العاصفة على أغلب المناطق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس غدا تشهد نشاطا للرياح المثيرة للأتربة والرمال على مدن القناة وسيناء وشمال الصعيد وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا الاثنين

وتشهد حالة الطقس غدا الاثنين سقوطا للأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة على، من ومحافظات الإسكندرية، السلوم، البحيرة، مطروح، الدقهلية، دمياط وكفر الشيخ وبورسعيد".



حالة الطقس ودرجات الحرارة الاثنين

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا الاثنين سقوط أمطار متوسطة متقطعة على المنوفية والشرقية والغربية، بينما تكون أمطار خفيفة على القهرة والجيزة والقليوبية والسويس والإسماعيلية وبني سويف والمنيا واسيوط.

انخفاض درجات الحرارة وهذه حالة الطقس غدا

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا على البحار، فتوقعت الأرصاد الجوية أن يضطرب البحر المتوسط ويكون ارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار، وتزداد سرعة الرياح لتتراوح بين 70 إلى 75 كم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين فى مصر

وأضافت الهيئة: "تنخفض درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري وتنخفض العظمي درجتين لتصل إلي 16-9 درجات، بينما على الإسكندرية والسواحل الشمالية العظمي 3 درجات لتصل إلي 15 درجة، وتكون الصغري 11 درجة".

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت: "تنخفض درجات الحرارة فى جنوب سيناء لتصل إلي 20-12درجة، وفى شمال الصعيد تصل إلي 17-6 درجات، وفي جنوب 20-9 درجات".

