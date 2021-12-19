74.6 مليار دولار أرباح شركات صناعة الأغذية الصينية في 10 أشهر





سجلت صناعة الأغذية في الصين من حيث الإنتاج والمبيعات، توسعا مستقرا، خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حسب نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة أمس.

وبحسب البيانات، فإن ناتج القيمة المضافة الصناعية لمصنعي الأغذية في البلاد ارتفع 7.8 في المائة على أساس سنوي في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) - تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، بينما ارتفعت النسبة لمعالجي المنتجات الزراعية 8 في المائة.



وخلال الفترة المذكورة، نمت مبيعات التجزئة لصناعة الأغذية بشكل قوي، حيث ارتفعت مبيعات الحبوب، الزيت، والغذاء 10.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2020، لتسجل 1.35 تريليون يوان "نحو 212.09 مليار دولار".



وحققت شركات الأغذية التي تبلغ الإيرادات السنوية لكل منها أكثر من 20 مليون يوان، خلال فترة الأشهر العشرة المذكورة، أرباحا بـ475.7 مليار يوان "74.6 مليار دولار"، بارتفاع 4 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



إلى ذلك، قالت مديرية الجمارك العامة في مدينة كونمينج، حاضرة مقاطعة يوننان في جنوب غربي الصين، إن التجارة الخارجية للمقاطعة سجلت نموا قويا خلال العام الجاري.



وأضافت المديرية، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للمقاطعة سجل 274.3 مليار يوان "نحو 43 مليار دولار" منذ بداية العام حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، بارتفاع 18.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.



وارتفعت صادرات المقاطعة 16.5 في المائة على أساس سنوي إلى 147.3 مليار يوان، بينما ارتفعت وارداتها 21.8 في المائة، لتسجل 127 مليار يوان.



وحافظت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمقاطعة يوننان خلال الأشهر الـ11 المذكورة، حيث نما حجم التجارة الخارجية معها 2.7 في المائة على أساس سنوي إلى 109.7 مليار يوان.



ومن بين الدول الأخرى، شهدت المقاطعة ارتفاعا في حجم تجارتها الخارجية مع تايلاند ولاوس 18.2 و18.5 في المائة على أساس سنوي، على التوالي.



وأسهم القطاع الخاص بشكل ملحوظ في تحسين التجارة الخارجية للمقاطعة، مساهما بـ153.1 مليار يوان، بارتفاع 18.9 في المائة على أساس سنوي؛ ما يشكل 55.8 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية للمقاطعة.



ووفقا لبيانات رسمية صدرت شركات السيارات الصينية 1.79 مليون سيارة، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، أكثر من ضعف الفترة ذاتها من العام الماضي.



وارتفعت صادرات السيارات الصينية مدفوعة بالانتعاش القوي للطلب على المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، 59.1 في المائة، على أساس سنوي إلى 200 ألف وحدة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وحده. أما صادرات سيارات الركاب، فقد قفزت بدورها 71.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2020 لتصل إلى 170 ألف وحدة الشهر الماضي، بينما ارتفعت صادرات المركبات التجارية 13 في المائة على أساس سنوي إلى 30 ألف وحدة.



بدورها، ارتفعت صادرات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بشكل صاروخي لتسجل 189.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وتبلغ 37 ألف وحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.



وفي سياق متصل، مبيعات شاحنات النقل "بيك أب" الصينية سجلت نموا ثابتا، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.



وقالت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، إن إجمالي 488 وحدة من شاحنات النقل بيعت في 11 شهرا من العام الجاري، بارتفاع 13.8 في المائة على أساس سنوي.



وفي تشرين الثاني (نوفمبر) وحده، بلغ إجمالي مبيعات شاحنات النقل 48 ألف وحدة، متراجعة 3.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها قفزت 8.1 في المائة مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) الماضي.



وبالمقارنة بـ2019، سجلت مبيعات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي زيادة 23 في المائة، حسب نتائج البيانات. وعلى الرغم من ضغط التوقعات بالنسبة لسوق شاحنات النقل، أشارت الجمعية إلى أن انتعاش الطلب في مناطق معينة، ونشوء اتجاهات لاستهلاك شاحنات النقل، وجهود تعزيز المبيعات للمصنعين، ستساعد على تعزيز مبيعات المركبات.